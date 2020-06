Starkregen flutet Straßen und Häuser in Franken und der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen beschäftigen die Einsatzkräfte vor allem im Norden Bayerns. Schwerpunkt nach starken Regenfällen und Gewittern in Oberfranken waren laut Polizei die Stadt und der Landkreis Bayreuth. In der Stadt wurden zwei Menschen vom Blitz getroffen und mussten ins Krankenhaus. Fast 80 Notrufe registrierte die Polizei in der Nacht. Bei Aquaplaning-Unfällen auf den Autobahnen wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Auch in der Region Hof und Coburg mussten Keller ausgepumpt werden. Im oberpfälzischen Oberbibrach, im Kreis Neustadt an der Waldnaab, stehen Häuser unter Wasser, weil ein Bach über die Ufer getreten ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 09:00 Uhr