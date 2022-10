Starkoch Schuhbeck wird zu Gefängnisstrafe verurteilt

Nachrichtenarchiv - 27.10.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Landgericht hat Star-Koch Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der 73-Jährige muss damit in Haft. Zudem muss Schuhbeck eine Geldstrafe von mehr als einer Million Euro zahlen. Das Gericht blieb damit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von mehr als vier Jahren. Es sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants "Orlando“ und "Südtiroler Stuben“ mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen in Millionenhöhe am Finanzamt vorbeigeschleust hat. Schuhbeck hatte im Prozess zwar gestanden, das Gericht wertete dies allerdings als taktisch begründet. Erst als sein Mitangeklagter aussagte, habe er sich dazu entschlossen. Der IT-Berater, der die Software laut Urteil entwickelt hat, wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

