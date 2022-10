Starkoch Schuhbeck muss über drei Jahre in Haft

München: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Das Münchner Landgericht hat ihn am Nachmittag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Außerdem muss Schuhbeck eine Geldstrafen von mehr als einer Million Euro zahlen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er in den Jahren 2009 bis 2015 Tageseinnahmen seiner beiden Restaurants "Orlando" und "Südtiroler Stuben" verfälscht und so Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Mittels eines Programmes konnte Schuhbeck laut Urteil in seinem Kassensystem Rechnungen löschen und so die Umsätze für das Finanzamt kleiner darstellen, als sie in Wirklichkeit waren. Der mitangeklagte IT-Berater, der ihm die Software für den Steuerbetrug programmiert hatte, wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Schuhbecks Verteidigung hatte beantragt, es bei einer Bewährungs- und Geldstrafe für den Starkoch zu belassen. Im Prozess hatte er sich geständig gezeigt.

