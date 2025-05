Starkoch Schuhbeck ist aus gesundheitlichen Gründen vorläufig frei

München: Der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Starkoch Alfons Schuhbeck ist zumindest vorübergehend wieder auf freiem Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, wurde die Haft aus gesundheitlichen Gründen bis Anfang Juni unterbrochen. Der heute 76-Jährige war im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden und hatte seine Freiheitsstrafe im August 2023 in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech angetreten. Das Münchner Landgericht sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck Steuern in Höhe von 2,3 Millionen Euro hinterzogen hatte.

