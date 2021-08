Starkes Erdbeben verwüstet Südwesten Haitis

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port au Prince: Ein schweres Erdbeben hat den Karibikstaat Haiti erschüttert. Die US-Geologiebehörde USGS befürchtet Hunderte Tote als Folge des Bebens mit einer Stärke von 7,2. Die Erde hatte am Morgen um kurz vor halb 9 Uhr Ortzeit zu beben begonnen. Dann wackelte die Erde nach 20 Minuten ein zweites Mal, berichten lokale Medien. Das Epizentrum lag unweit der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud im Südwesten Haitis. Die Stadt mit rund 60.000 Einwohnern liegt 140 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. Nah am Epizentrum liegt auch die Großstadt Les Cayes mit mehr als 100.000 Einwohnern. Dort sind zahlreiche Häuser komplett eingestürzt. Insgesamt leben in der am schwersten betroffenen Region um das Epizentrum rund 640.000 Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 19:00 Uhr