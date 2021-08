Starkes Erdbeben verwüstet Südwesten Haitis

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Les Cayes: Der Südwesten des Inselstaats Haiti ist von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden. In einer ersten Analyse hält es die US-Geologiebehörde für wahrscheinlich, dass mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen sind. In der Großstadt Les Cayes unweit des Epizentrums sind zahlreiche Häuser völlig zerstört. Fotos und Videos aus der Region zeigen, wie die Menschen in den Trümmern nach Verschütteten und Toten suchen. Nach Behördenangaben ist bislang von mehreren Toten die Rede, eine genauere Angabe gebe es noch nicht, sagte der Leiter des haitianischen Katastrophenschutzes. Bei einem ähnlich starken Beben, das sich allerdings näher an der Hauptstadt Port-au-Prince ereignete, waren vor elf Jahren mehr als 200.000 Menschen gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 18:00 Uhr