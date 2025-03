Starkes Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

Die Lage ist nach wie vor unübersichtlich nach dem schweren Erdbeben in Thailand und Myanmar. Helfer suchen nach Verschütteten. Das Krankenhaus in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw* meldet 20 Tote, in Bangkok sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Die thailändische Regierung spricht von mehr als 80 Verschütteten. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem eingestürzten Gebäude um ein 30-stöckiges im Bau befindliches Hochhaus. Einsatzkräfte suchten unter Bergen aus Beton und Stahl nach den Verschütteten. Das Beben war auch in Vietnam und China zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 14:00 Uhr