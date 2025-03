Starkes Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

In Südostasien hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Minutenlang bebte die Erde - und zwar mit einer Stärke von 7,7. Aus Bangkok wird derzeit ein Video in den sozialen Medien geteilt. Es zeigt, wie der Rohbau eines Hochhauses einstürzt. Arbeiter wurden unter den Trümmern begraben. Drei Tote wurden bereits geborgen. Das Epizentrum des Bebens lag im Nachbarland Myanmar, das längst nicht so entwickelt ist wie Thailands Millionen-Metropole. Es gibt von dort auch erste Berichte über Tote. In mehreren Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Das Beben war auch in Vietnam und China zu spüren.

