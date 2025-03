Starkes Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

Bangkok: In Südostasien hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum lag in Myanmar: Dort sprachen die Behörden von zahlreichen Opfern. Details wurden nicht genannt. Im Landesinneren stürzten eine Brücke und ein Hotel ein. Dort sollen zahlreiche Menschen eingeschlossen sein. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok brach ein Hochhaus in sich zusammen, das gerade gebaut wurde. Laut Rettungskräften sind unter den Trümmern 43 Arbeiter verschüttet. Die Regierung verhängte in Bangkok inzwischen den Notstand. In der Millionenstadt hatte minutenlang die Erde gebebt - viele Menschen rannten in Panik auf die Straße und flohen vor herabstürzenden Teilen und Staubwolken. Viele Geschäften, Kliniken und andere Gebäude wurden evakuiert. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtet, waren die Erschütterungen auch in der Provinz Yunnan deutlich zu spüren. Ähnliches wird aus Vietnam berichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 10:00 Uhr