Starkes Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

Bangkok: Ein starkes Erdbeben hat Myanmar und Thailand erschüttert. Die US-Erdbebenwarte verzeichnete die Stärke 7,7. Minutenlang bebte etwa in Bangkok die Erde, Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Ein Hochhaus, das gerade gebaut wurde, ist laut Polizei eingestürzt. Nach Angaben von Rettungskräften sollen sich zu dem Zeitpunkt noch 43 Menschen in dem Rohbau befunden haben. Die thailändische Regierung rief den Notstand aus. Das Epizentrum des Beben lag in Myanmar, unweit der Millionenstadt Mandalay. Ersten Berichten zufolge stürzten in Myanmar eine Brücke und Gebäude ein. Wie örtliche Rettungsteams berichten, brach ein Hotel im Landesinneren zusammen. Viele Leute sollen dort eingeschlossen sein. Die Erdstöße waren auch in China zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 09:00 Uhr