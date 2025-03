Starkes Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

Bangkok: Ein starkes Erdbeben hat Myanmar und Thailand erschüttert. Die US-Erdbebenwarte verzeichnete die Stärke 7,7. Minutenlang bebte etwa in Bangkok die Erde, Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Geschäfte und Krankenhäusern wurden evakuiert. Die Erschütterungen waren so heftig, dass das Wasser aus Swimmingpools schwappte. Ob es Verletzte gibt oder Gebäude beschädigt wurden, ist bisher nicht bekannt. Das Epizentrum wurde vorläufigen Berichten zufolge in Myanmar verortet, rund 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa. Aus dem abgeschotteten Land gibt es bislang keine Berichte. Die Erdstöße waren auch in China zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 09:00 Uhr