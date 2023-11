Starkes Erdbeben erschüttert Nepal

Kathmandu: Nepal ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die Behörden gehen derzeit von mindestens 128 Toten und vielen Verletzten aus. Mehrere Gebiete sind von der Außenwelt abgeschnitten, die Kommunikationsverbindungen wurden unterbrochen. Das Zentrum des Bebens liegt rund 500 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kathmandu in einer bergigen Region. Viele Menschen wurden in ihren Häusern im Schlaf überrascht. Das Beben löste mehrere Erdrutsche aus, was die Arbeit der Rettungskräfte zusätzlich erschwert. Über die Stärke des Bebens gibt es unterschiedliche Angaben. Das Nationale Seismologische Zentrum Nepals gab seine mit 6,4 an, die US-Erdbebenwarte mit 5,6.

