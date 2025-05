Starkes Erdbeben erschüttert Kreta und Santorin

Heraklion: Vor den griechischen Urlaubsinseln Kreta und Santorini hat sich am frühen Morgen ein starkes Erdbeben ereignet. Über Verletzte oder Schäden ist nichts bekannt. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke der Erschütterung, die sich in knapp 70 Kilometern Tiefe abspielte, mit 6,1 an. Das Epizentrum des Bebens lag gut 80 Kilometer nordöstlich von Kretas Hauptstadt Heraklion. Die Auswirkungen waren auch auf der Halbinsel Peloponnes und bis nach Zypern zu spüren. Eine zwischenzeitlich herausgegebene Tsunami-Warnung konnten die Behörden inzwischen wieder aufheben. Seit Anfang des Jahres wurden rund um Santorini tausende Beben registriert. In dieser Häufung ist das seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 09:00 Uhr