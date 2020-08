Starker Sozialhilfe-Anstieg bei Pflegebedürftigen

Merkel ruft zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf

Düsseldorf: Bundeskanzlerin Merkel hat erneut dazu aufgerufen, die Corona-Schutzregeln zu befolgen. Nach ihrem Besuch des nordrhein-westfälischen Kabinetts sagte sie, das Land stehe weiterhin mitten in den Pandemie. In den vergangenen drei Wochen hätten sich die Infektionsfälle verdoppelt, und es gebe nach wie vor weder Medikamente noch einen Impfstoff. Hauptursachen für den Anstieg der Fälle sind Merkel zufolge Rückkehrer aus Risikogebieten und private Feiern, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Die Kanzlerin betonte nachdrücklich, dass sich alle Reisende, die aus Risikogebieten nach Hause kommen und keinen negativen Corona-Test vorweisen können, in Quarantäne begeben müssen. Das sei keine Kann-Regel, sondern eine bußgeldbewehrte Vorschrift. Wenn sich alle an die Regeln hielten, könnte viel öffentliches Leben erhalten bleiben. Weitere Lockerungen könne es derzeit nicht geben. Nordrhein-Westfalen ist mit rund 18 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland - und verzeichnet derzeit die meisten Corona-Neuinfektionen am Tag. Besonders betroffen ist das Ruhrgebiet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 16:00 Uhr