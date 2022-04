Starker Schneefall führt in Oberbayern zu zahlreichen Unfällen

Papst Franziskus besucht in Malta die Paulusgrotte und eine Flüchtlingsunterkunft

Valetta: Am zweiten Tag seiner Malta-Reise besucht Papst Franziskus am Morgen die Paulusgrotte im Westen der Insel. Dort soll der Apostel Paulus der Überlieferung nach im Jahr 60 als Schiffbrüchiger gelandet sein. Anschließend feiert der Papst eine Messe in einem Vorort der Hauptstadt Valletta. Am Nachmittag sind dann Begegnungen in einem Aufnahmezentrum für Migranten geplant. Gestern hat Franziskus erneut den Ukraine-Krieg scharf verurteilt und dabei die mächtigen Akteure des Konflikts angeklagt. Er sprach vom "frostigen Wind des Krieges, der Tod, Zerstörung und Hass mit sich bringt". In der Nacht des Krieges dürfe jedoch der "Traum vom Frieden" nicht entschwinden, so der eindringliche Appell des Pontifex. Am Abend fliegt das Oberhaupt der Katholiken dann wieder zurück nach Rom.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 02:00 Uhr