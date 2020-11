Starker Nachfrageeinbruch in Deutschland durch Corona

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Pandemie hat bei mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen einen Nachfrageeinbruch ausgelöst. Wie aus einer Erhebung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervorgeht, rechnen mehr als zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland 2020 mit einem Umsatzrückgang. Die Umfrage basiert auf den Angaben von mehr als 13.000 Unternehmen aller Branchen und Regionen. Besonders hoch sind die Umsatzrückgänge im Gastgewerbe mit 93 Prozent, in der Reisewirtschaft mit 94 Prozent sowie in der Kultur- und Kreativwirtschaft mit 90 Prozent. Aber auch im Kfz-Handel und in der Industrie verzeichnen demnach mehr als 70 Prozent der Firmen überdurchschnittlich viele Betriebe Umsatzrückgänge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 12:00 Uhr