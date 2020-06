Starke Unwetter haben in der Nacht Deutschland getroffen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 09:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In ganz Deutschland haben in der Nacht Unwetter gewütet. In Bayern waren in der Nacht Mittel- und Unterfranken am stärksten betroffen. Die Feuerwehr in Nürnberg beispielweise wurde zu über 100 Einsätzen gerufen. Grund dafür waren überwiegend voll gelaufene Keller, aber auch über die Ufer getretene Gewässer und Blitzschläge. In Grainau mussten rund 200 Bewohner die Nacht im Kurhaus verbringen, weil ein Bach über die Ufer getreten war. In Berlin rückte die Feuerwehr unter anderem wegen umgestürzter Bäume aus. Auch im Nordosten regnete es besonders stark. In Wismar und Umgebung fielen mehr als 40 Liter pro Quadratmeter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 09:30 Uhr