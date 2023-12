Starke Schneefälle beeinträchtigen den Verkehr.

München: Die starken Schneefälle in Bayern sorgen auf den Straßen, sowie im Fern- und Nahverkehr für erhebliche Behinderungen. Die Polizei Oberbayern bittet die Bevölkerung, heute zuhause zu bleiben. Obwohl die Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz sind, gibt es gerade auf vielen kleineren Straßen Probleme, vor allem durch umgestürzte Bäume. Die Polizei ruft dazu auf, Nebenstraßen und Waldstücke zu meiden. Zahlreiche Bahnstrecken um die Landeshauptstadt mussten in der Nacht gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Auch U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren zunächst nicht mehr. Aufgrund des anhaltenden Schneefalls konnte auch kein Schienenersatzverkehr angeboten werden. STOPP Die Polizei rechnet damit, dass die Einschränkungen auf den Straßen mindestens bis zum späten Vormittag andauern werden. Schon in der Nacht hatte es immer wieder Unfälle gegeben, die meisten sind glimpflich ausgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 07:00 Uhr