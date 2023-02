Starke Gewinne für CDU bei Berliner Abgeordnetenhauswahl

Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU ist erstmals seit 20 Jahren wieder stärkste Kraft bei einer Wahl zum Abgeordnetenhaus in der Bundeshauptstadt geworden. Die Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Wegner holte nach aktuellen Hochrechnungen 28 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 10 Punkten im Vergleich zur letzten Wahl im September 2021. Die SPD und die Grünen kommen auf jeweils 18,5 Prozent. Für die Sozialdemokraten ist es das schlechteste Resultat in der Geschichte der Bundesrepublik. Drittstärkste Kraft ist die Linke mit 12,3, gefolgt von der AfD mit 9,1 Prozent. Die FDP wird nach derzeitigem Stand nicht ins Parlament einziehen, sie liegt bei 4,7 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2023 21:00 Uhr