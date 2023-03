Stark-Watzinger sieht Bildungssystem in tiefer Krise

Kurzmeldung ein/ausklappen Synodaler Weg beendet nach drei Jahren seine Arbeit

Frankfurt am Main: Nach drei Jahren hat der "Synodale Weg" seine Arbeit am Mittag beendet. Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland berieten mit Laien über Lehren aus dem Missbrauchsskandal - und Wege, um den Mitgliederschwund zu stoppen. Der Chef der Bischofskonferenz, Bätzing, sagte zum Abschluss, der Synodale Weg habe funktioniert - bei allem Knirschen und trotz aller Unkenrufe. Man sehe, dass die katholische Kirche fähig sei, sich zu verändern, so der Limburger Bischof. Konkret soll es künftig in der Kirche Segensfeiern für schwule und lesbische Paare geben. Transgeschlechtliche Menschen sollten mehr Respekt erfahren und Frauen in Gottesdiensten predigen dürfen. Die Synodalversammlung sprach sich auch dafür aus, den Papst zu bitten, den Pflichtzölibat für Priester zu prüfen. Durch Enthaltungen ermöglichten anwesende Bischöfe immer wieder die Annahme auch strittiger Vorlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 23:00 Uhr