Stark-Watzinger sagt in Kiew Hilfen für Schulen und Universitäten zu

Kiew: Bei einem Besuch in der Ukraine hat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger weitere Hilfen für Schulen und Universitäten zugesagt. So wolle man etwa beim digitalen Unterricht von Kindern helfen. Außerdem würden Forschungskooperationen weitergeführt, sagte die FDP-Politikerin der "Welt". Deutschland stehe militärisch wie zivil fest an der Seite der Ukraine - das gelte im Krieg, aber auch beim Wiederaufbau. In Kiew hatte Stark-Watzinger neben ihrem ukrainischen Amtskollegen auch Forschende und Studierende getroffen. Es sei beeindruckend, wie die Menschen trotz Krieg und Angst versuchten, weiterzumachen und den Willen hätten, zu lernen, sagte die Bildungsministerin.

