Stark-Watzinger kündigt "Task Force Bildung" an

Meldungsarchiv - 14.03.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach dem Auftakt des Bildungsgipfels in Berlin hat die zuständige Ressortleiterin, Stark-Watzinger, schnelle Reformen gefordert. Derzeit verlasse fast jedes fünfte Kind die Schule ohne ausreichende Grundkompetenzen beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Daher müssten jetzt dringend Lösungen gefunden werden, zum Beispiel beim Lehrermangel oder der digitalen Ausstattung. Laut der Stark-Watzinger hänge Bildungserfolg immer noch zu stark von der sozialen Herkunft ab. Das Aufstiegsversprechen müsse wiederbelebt werden, so die Bundesbildungsministerin. Die FDP-Politikerin kündigte zudem an, eine "Taskforce Bildung" aus Vertretern aus Wissenschaft, Politik, Pädagogen, Kommunen und Gewerkschaften einzurichten. Dies diene dem Austausch, denn es brauche nun eine bildungspolitische Trendwende, so Stark-Watzinger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 18:00 Uhr