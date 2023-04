Stark-Watzinger kritisiert geplante Schul-Rekrutierungsaktionen von Klimaaktivsten

Meldungsarchiv - 10.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger setzt sich dafür ein, dass die Bundesländer Anwerbeaktionen der "Letzten Generation" an Schulen verbieten. Dem "Tagesspiegel" sagte die FDP-Politikerin, es sei richtig, wenn sich junge Menschen für Klimaschutz einsetzten. Sie dürften aber nicht in der Schule für widerrechtliche Aktionen rekrutiert werden. Kritik an den Klimaaktivisten kam auch von der SPD und der CDU. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Kaczmarek, sagte, die Schule habe politische Neutralität zu gewährleisten. Der Bildungsexperte der Unionsfraktion, Jarzombek, erklärte, Schulen dürften keine Akquisitionsstätte für Aktivisten werden. Einem Zeitungsbericht zufolge will die Letzte Generation gezielt an Schulen Jugendliche anwerben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 16:00 Uhr