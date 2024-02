Stark-Watzinger hebt Bedeutung des Startchancen-Gesetzes hervor

Berlin: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat die Bedeutung des neuen milliardenschweren Programms zur Förderung von Schulen in schwierigen sozialen Lagen hervorgehoben, auf das sich Bund und Länder verständigt haben. In Berlin sagte die FDP-Politikerin, dass das Startchancen-Programm das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik sei. Der Bund will jährlich bis zu einer Milliarde Euro geben. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen. Insgesamt wären dies dann rund 20 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren. Profitieren sollen rund 4000 Schulen. Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Vize-Chefin Hannack sagte, das geplante Budget reiche nicht aus, um den Modernisierungsstau an den Schulen aufzulösen. Die SPD-Vorsitzende Esken forderte im Handelsblatt eine Verfünffachung der Mittel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2024 22:15 Uhr