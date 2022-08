Stark-Watzinger fordert Vorbereitung auf Corona-Herbst in Schulen

Nachrichtenarchiv - 13.08.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat für Schulen eine gezielte Vorbereitung auf steigende Corona-Infektionszahlen im Herbst gefordert. Flächendeckende Schulschließungen dürfe es nicht mehr geben, sagte die FDP-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Wissenschaft gehe davon aus, dass sich der Winter angesichts der jetzt bekannten Varianten bewältigen lasse, so Stark-Watzinger weiter. Man müsse sich dennoch auf das Schwierigste vorbereiten. Die Ministerin nannte etwa CO2-Ampeln, die die Luftqualität in Räumen messen, sowie gute Kommunikationswege zu den Eltern. Zur Vorbereitung gehörten aber auch digitale Stresstests. Diese sollen zeigen, ob es möglich sei, etwa Schülerinnen und Schülern in Isolation oder Quarantäne digitalen Unterricht anzubieten. Die Bekämpfung der Pandemie müsse verhältnismäßig geschehen, sagte Stark-Watzinger. Sie sprach sich gegen eine generelle Maskenpflicht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 12:00 Uhr