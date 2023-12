Stark-Watzinger appelliert an Hochschulen, gegen Antisemitismus vorzugehen

Augsburg: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ruft die Universitäten dazu auf, stärker gegen Antisemitismus vorzugehen. Dort herrsche bei gesellschaftlichen Debatten maximale Meinungsfreiheit; Antisemitismus sei aber keine Meinung, sondern Ausdruck von Hass und Verschwörungstheorien. Die Ministerin sprach in der "Augsburger Allgemeinen" vom Hausrecht der Hochschulleitungen und der Exmatrikulation in besonders schweren Fällen. - Auch an den Schulen müsse der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober thematisiert werden, obwohl das - so die FDP-Politikerin wörtlich - "an manchen eine Herausforderung darstellt". Viele Lehrerinnen und Lehrer seien auf das Thema nicht vorbereitet, vor allem nicht praktisch. Die Antisemitismus-Forschung des Ministeriums sei sehr anwendungsorientiert; das umfasst nach Stark-Watzingers Worten auch die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 08:00 Uhr