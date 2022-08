Star-Regisseur Wolfgang Petersen stirbt mit 81 Jahren

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brentwood: Der Regisseur Wolfgang Petersen ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Kalifornien, wie seine Assistentin mitteilte. Petersen feierte seine ersten Erfolge in den 60er Jahren am Theater und arbeitete dann auch fürs deutsche Fernsehen. Legendär war sein Tatort "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski 1977. 1981 verfilmte er Lothar-Günther Buchheims Werk "Das Boot". Der Film war für mehrere Oscars nominiert. Das ebnete ihm den Weg nach Hollywood, wo er unter anderem den Thriller "Air Force One" mit Harrison Ford inszenierte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 23:00 Uhr