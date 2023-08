Star-Koch Alfons Schuhbeck tritt Haftstrafe an

Landsberg am Lech: Star-Koch Alfons Schuhbeck ist im Gefängnis. Wie die Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech soeben erklärte, hat Schuhbeck seine Haftstrafe angetreten. Er war im Oktober vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 16:00 Uhr