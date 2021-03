Star-Dirigent James Levine ist tot

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: James Levine, einer der prominentesten amerikanischen Dirigenten, ist tot. Die New York Times beruft sich bei ihrer Meldung auf Levines Hausarzt. Eine Todesursache wird nicht genannt. Levine wurde 77 Jahre alt und war über vier Jahrzehnte lang Musikdirektor der Metropolitan Opera in New York. Von 1999 bis 2004 wirkte er als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker; dann wechselte er an die Spitze des Boston Symphony Orchestra. Seine letzten Lebensjahre waren überschattet vom Vorwurf junger Männer, sie seien von dem Dirigenten sexuell belästigt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 17:00 Uhr