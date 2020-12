Stahlknecht tritt als CDU-Chef in Sachsen-Anhalt zurück

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Nach seiner Entlassung als Innenminister von Sachsen-Anhalt gibt Holger Stahlknecht sein Amt als CDU-Landeschef auf. Er wolle damit Schaden von seiner Partei, der Funktion, seiner Familie und sich abwenden, teilte er in einer Erklärung mit. Zuvor hatte Ministerpräsident Haseloff Stahlknechts Entlassung als Innenminister bekanntgegeben. Zur Begründung sagte Haseloff, das Vertrauensverhältnis sei schwer gestört. Stahlknecht hatte unabgesprochen in einem Interview einen Bruch der Regierungskoalition im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sowie eine Minderheitsregierung der CDU erwogen. Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer rief alle Beteiligten dazu auf, für politische Stabilität in Sachsen-Anhalt zu sorgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 00:00 Uhr