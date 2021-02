Ständige Impfkommission will Empfehlungen für Astrazeneca übedenken

Nachrichtenarchiv - 26.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission in Deutschland, kurz Stiko, will ihre Empfehlung zum Impfstoff des Herstellers Astrazeneca überdenken. Der Chef der Kommission, Mertens, sagte am Abend im ZDF, es werde sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen. Die Stiko hatte - anders als die europäische Arzneimittelbehörde - Astrazeneca vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlten. Mertens sagte, das sei irgendwie schlecht gelaufen. Er rechtfertigte die Stiko-Entscheidung mit einer dünnen Datenlage. Den Impfstoff selbst habe man aber nie kritisiert. - Das Vakzin trifft bei vielen Menschen auf Vorbehalte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 23:00 Uhr