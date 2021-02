Ständige Impfkommission will Empfehlung für Astrazeneca überarbeiten - Johnson&Johnson in den USA vor Zulassung

Nachrichtenarchiv - 27.02.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ständige Impfkommission will auf Basis neuer Daten ihre Empfehlung für den Impfstoff von Astrazeneca überarbeiten. Kommissionschef Mertens sagte im ZDF, man habe nie den Impfstoff kritisiert, sondern dass die Datenlage für Ältere über 65 Jahre nicht ausreichend war. Viele lehnen deshalb aber generell eine Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin ab. In den USA könnte schon bald ein weiterer Impfstoff zum Einsatz kommen. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde empfahl eine Notfallzulassung für das Präparat von Johnson&Johnson. Dieses muss nur einmal verabreicht und nicht so stark gekühlt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 04:00 Uhr