Städtetag zeigt sich besorgt wegen Kaufhaus-Schließungen

München: Gut ein Drittel der Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland soll geschlossen werden. Sechs davon sind in Bayern - eine in Ingolstadt, zwei in Nürnberg sowie drei in München. Im Freistaat sind 800 Beschäftigte betroffen - in Deutschland 6.000 der insgesamt 28.000 Arbeitsplätze. Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund äußerten sich besorgt. Das Kaufhaussterben kann ihrer Ansicht nach ganze Innenstädte in Mitleidenschaft ziehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 01:00 Uhr