Städtetag zeigt sich besorgt wegen Kaufhaus-Schließungen

19.06.2020 20:15 Uhr

Berlin: Nach der Ankündigung, dass Galeria-Karstadt-Kaufhof bundesweit rund jede dritte Filiale schließen will, hat der Deutsche Städtetag Sorge um die Attraktivität der Innenstädte. Es sei bedauerlich, dass es so weit gekommen sei, sagte der Vizechef des Verbands, Lewe. Ein Leerstand könnte das gesamte Umfeld in Mitleidenschaft ziehen. Der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, schlug vor, eine Strategie für die weitere Nutzung der Gebäude zu entwerfen. Die Verdi-Vertreterin Hampel versprach, beispielsweise um die Karstadt-Filialen in Nürnberg und Langwasser zu kämpfen, die auch von der Schließung betroffen sind. Sie machte dem Management schwere Vorwürfe, weil in der Vergangenheit vor allem Personal abgebaut worden sei und kaum Ideen entwickelt worden seien, wie das Warenhaus der Zukunft gestaltet werden könnte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 20:15 Uhr