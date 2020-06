Städtetag will Zusatzregeln für E-Tretroller

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach einem Jahr Erfahrungen mit Elektro-Tretrollern auf deutschen Straßen plädieren die Städte für zusätzliche Regelungen. Auf Plätzen mit vielen Menschen solle Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben werden, sagte der Hautpgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, in einem Interview. Besonders Menschen mit Behinderungen, Ältere und Kinder müssten sich auch künftig angstfrei und geschützt bewegen können. Damit die Städte sensible Bereiche sperren könnten, regte Dedy ein neues Verkehrszeichen an: "Elektrokleinstfahrzeuge verboten".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 06:00 Uhr