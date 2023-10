Städtetag will mehr Bundesgeld für Deutschlandticket

Berlin: Der Deutsche Städtetag will vom Bund finanzielle Garantien für das Deutschlandticket. Dieses bleibe sonst ein einmaliger Feldversuch für wenige Monate, so Hauptgeschäftsführer Dedy zur Funke Mediengruppe. Dedy warf Bundesverkehrsminister Wissing Blockade vor: Es sei inakzeptabel, dass er eine höhere Beteiligung des Bundes sowie weitere Gespräche mit den Ländern ablehne. Bisher gleichen Bund und Länder die Einnahmeausfälle durch das günstige Ticket zu gleichen Teilen aus. Für nächstes Jahr wird allerdings mit einem Anstieg der Kosten um mindestens ein Drittel gerechnet. Wer dafür aufkommt, ist umstritten. Am Donnerstag war eine Sonderkonferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern ohne Einigung zu Ende gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 06:00 Uhr