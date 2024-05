Städtetag warnt vor Flickenteppich bei Bezahlkarte für Flüchtlinge

Berlin: Die Kommunen fordern bei der Bezahlkarte für Flüchtlinge einheitliche Regeln. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, warnte in einem Zeitungsinterview vor einem Flickenteppich und rief die Länder auf, sich abzustimmen. Eine Bezahlkarte, so Dedy, müsse aus Sicht der Länder einfach handhabbar sein und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Ziel der Karte ist es, Bargeldauszahlungen zu beschränken und Geldüberweisungen in die Herkunftsländer der Asylsuchenden zu verhindern. Ende April hatte der Bundesrat den Weg dafür freigemacht. Einige Länder nutzen so eine Karte schon. Ob und wie sie sie ausgestalten, liegt in ihrer Hand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 12:00 Uhr