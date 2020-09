Städtetag unterstützt Idee der Corona-Ampel

Warnstreiks legen Nahverkehr in Bayern lahm

München: Warnstreiks führen in vielen bayerischen Städten zu massiven Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. So fahren in München und Nürnberg keine U-Bahnen, hier können Pendler und Schüler allerdings auf ein ausgedünntes Busnetz ausweichen. In Landshut sind derzeit laut Verdi nur drei von rund 40 Buslinien in Betrieb – und auch in Augsburg habe nur eine Handvoll Straßenbahnen das Depot verlassen. In Regensburg fahren ebenso keine Busse wie in Coburg. Gleiches gilt für Bamberg – nur dass hier zumindest die Schüler aus dem Landkreis befördert werden. Die Gewerkschaft spricht von einem vollen Erfolg der Aktion. Die Streikbereitschaft der Beschäftigten liege bei nahezu hundert Prozent. Der Warnstreik soll um 18 Uhr zu Ende gehen. In Nürnberg soll er 24 Stunden dauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 09:00 Uhr