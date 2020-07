Städtetag sieht lokale Ausreisesperren bei Corona-Ausbrüchen skeptisch

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag sieht Ausreisesperren kritisch, um lokale Corona-Ausbrüche zu begrenzen. Zwar seien Regeln dafür sinnvoll, sagte Städtetagspräsident Jung. Ob Ausreisesperren dazugehören, wenn nichts anders helfe, müsse man aber noch diskutieren. Die Hürden dafür seien hoch, betonte er im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Und dabei müsse der Maßstab gelten: So eng wie möglich, so weit wie nötig. Das brauche nicht gleich für den ganzen Kreis zu gelten, so Jung weiter. Kanzleramtschef Braun hatte vorgestern mit den Ländern über den Vorschlag lokaler Ausreisesperren beraten. Die Gespräche darüber laufen noch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 06:00 Uhr