Städtetag sieht Hitzeschutz in Kommunen als Daueraufgabe

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdächtiger ist nach Bluttat in Langweid in Untersuchungshaft

Langweid: Nach der Bluttat nördlich von Augsburg sitzt der 64-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Polizei teilte am Abend mit, dass der Haftbefehl erlassen und vollzogen wurde. Die Kriminalpolizei ermittele wegen Mordes. Der mutmaßliche Täter war laut Polizei Sportschütze. In seinem Auto und in seiner Wohnung stellten Einsatzkräfte nach der Tat mehrere Waffen sicher. Am Freitagabend waren fünf Personen in dem Dorf am Lech niedergeschossen worden. Drei starben. Ein Junge ist nun Waise. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tat ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus vorausgegangen sein, zu dem die Polizei gerufen worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 06:00 Uhr