Städtetag ruft zur stärkeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf

12.07.2020 10:00 Uhr

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat alle Bürger aufgefordert, trotz der anhaltenden Corona-Krise wieder mehr mit Bus und Bahn zu fahren. Es gebe keine Anzeichen, dass sich im Nahverkehr überdurchschnittlich viele Menschen mit dem Virus angesteckt hätten, sagte Städtetag-Geschäftsführer Dedy der Funke Mediengruppe. Wer unter den aktuellen Bedingungen wieder ins Restaurant gehe, könne mindestens genauso gut in den Bus oder die Straßenbahn steigen. Dedy warnte, die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität dürfe durch das Coronavirus nicht ausgebremst werden. Vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen heißt es, im Juni habe man etwa halb so viele Fahrgäste gehabt wie in einem vergleichbaren Monat vor der Krise.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 10:00 Uhr