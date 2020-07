Städtetag ruft zur stärkeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf

Göring-Eckardt fordert Asyl für Menschen aus Hongkong

Berlin: Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat die China-Politik der Bundesregierung kritisiert. Der "Bild am Sonntag" sagte sie mit Blick auf das chinesische Sicherheitsgesetz, sie verstehe nicht, warum die Kanzlerin in so einer dramatischen Lage so schweigsam sei. Es gebe keinen Grund für Zurückhaltung. Göring-Eckardt fordert einen sofortigen Auslieferungsstopp, Asyl für Menschen aus Hongkong, und einen Waffen-Exportstopp. Das neue Sicherheitsgesetz gilt als bisher stärkster Einschnitt in den halbautonomen Status von Hongkong und gefährdet nach Ansicht von Kritikern demokratische Rechte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 07:00 Uhr