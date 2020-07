Städtetag ruft zur ÖPNV-Nutzung auf

Opernstars geben Streaming-Konzerte vor besonderen Kulissen

New York: Im Auftrag der Metropolitan Oper sollen berühmte Opernstars in den kommenden Monaten Live-Streaming-Konzerte vor besonderen Kulissen in Europa und den USA geben. Den Auftakt macht kommenden Samstag der Münchner Opernsänger Jonas Kaufmann. Er singt im Kloster im oberbayerischen Polling. Am 10. Oktober tritt Anna Netrebko im Palais Liechtenstein in Wien auf, zwei Wochen später Diana Damrau in Malta. Alle Konzerte finden ohne Publikum statt und werden live im Internet übertragen. Tickets kosten 20 Dollar - also rund 18 Euro. Die Metropolitan Oper wird nicht vor dem 31. Dezember wieder öffnen - darum habe man sich entschieden, etwas Neues auszuprobieren, hieß es aus New York.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 16:00 Uhr