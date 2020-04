Städtetag plädiert für bundesweit einheitliche Exit-Strategie

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Exit-Debatte hat sich der Deutsche Städtetag für ein bundesweit einheitliches Vorgehen ausgesprochen. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte den Funke-Zeitungen, es wäre unglücklich, wenn beispielsweise in einem Land die Fünf- bis Sechsjährigen in Kürze wieder betreut werden und in einem Nachbarland die Drei- bis Vierjährigen. Die Menschen müssten wissen, woran sie sind. Dedy betonte dabei aber auch, dass die Kinderbetreuung nur schrittweise wieder anlaufen könne - mit einer geringeren Zahl von Kindern. Dafür könnte man sich zum Beispiel an Berufsgruppen der Eltern orientieren, Alleinerziehende besonders berücksichtigen oder auch stufenweise nach dem Alter der Kinder vorgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 06:00 Uhr