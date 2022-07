Städtetag-Krisenstäbe bereiten sich auf Gasmangel vor

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In den Städten und Gemeinden bereiten sich die Krisenstäbe auf einen möglichen Gasmangel im Winter vor. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, sagte im Deutschlandfunk, man arbeite an einem Stufenverfahren. Dabei gehe es beispielsweise um die Frage, wie man mit der Trinkwasserversorung oder digitalen Systemen verfahre, wenn nicht mehr ausreichend Strom zur Verfügung stehen sollte. Es gehe nicht darum, Panik und Ängste zu schüren, sondern darum, Vorsorge zu treffen. Schon jetzt gebe es erste Schritte indem Städte ihren Gasverbrauch senken, etwa in dem man einen Teil der Freibäder schließe. Damit die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden zu senken, werde es nicht getan sein, man müsse sich auf eine schwierige Zeit einstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2022 14:15 Uhr