Städtetag fordert Stufenplan für Demonstrationen

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Städtetag fordert klare Regelungen für die Genehmigung von Demonstrationen in der Corona-Krise. Städtetagspräsident Jung schlägt im Interview mit der "Rheinischen Post" einen Stufenplan vor, der je nach dem Stand der Infektionszahlen Versammlungen unterschiedlicher Größe erlaubt. Jung sagte, es gebe viele Möglichkeiten, in unserer Demokratie das Recht auf freie Meinungsäußerung zu wahren - es müsse jetzt nicht die Großdemonstration sein. In der Leipziger Innenstadt hatten vor einer Woche rund 20.000 Menschen bei einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen bewusst gegen die Hygiene-Regeln verstoßen. Zur Stunde demonstriert die "Querdenken"-Bewegung in Regensburg. Hier hatten die Behörden die Teilnehmerzahl auf 1.000 beschränkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 13:00 Uhr