Städtetag will mehr Geld für Suchthilfe wegen Cannabis-Freigabe

Berlin: Angesichts der geplanten Legalisierung von Cannabis fordert der Deutsche Städtetag mehr Geld von Bund und Ländern für die Suchthilfe. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der "Rheinischen Post", insbesondere die Präventionsarbeit müsse verstärkt werden - das gelte nicht nur für Cannabis, sondern auch für andere Suchtmittel wie Nikotin oder Alkohol. Der Deutsche Richterbund kritisierte unterdessen den Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums: Die Justiz werde dadurch eher zusätzlich be- als entlastet, weil viele Kontrollen nötig würden und neue rechtliche Streitfragen entstünden, sagte Geschäftsführer Rebehn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das Bundeskabinett will nach Angaben von Gesundheitsminister Lauterbach kommende Woche über die Freigabe-Pläne beraten. Mit der Reform sollen Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei sein. Außerdem soll der Eigenanbau zu Hause erlaubt werden. Mit einer Kampagne will Lauterbach parallel dazu auf die Risiken des Cannabis-Konsums hinweisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 02:00 Uhr