Städtetag fordert mehr Corona-Tests und Laborkapazitäten

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um die unklare Corona-Datenlage zu verbessern, will der Deutsche Städtetag Arztpraxen und Labore stärker in die Pflicht nehmen. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Bund und Länder sollten dafür sorgen, dass die niedergelassenen Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen. Die Gesundheitsämter seien aktuell nicht das Nadelöhr in der Meldekette, betonte Dedy. Dort werde auch zwischen Weihnachten und Neujahr gearbeitet. Doch weil viele Arztpraxen und Labore zurzeit im Weihnachtsurlaub seien, werde dort weniger getestet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 02:00 Uhr