Städtetag fordert logistische Hilfe bei Lolli-Tests

München: Der bayerische Städtetag hat logistische Unterstützung von der Staatsregierung bei PCR-Pooltests in Kindertagesstätten gefordert. Geschäftsführer Buckenhofer sagte auf BR-Anfrage, es wäre sinnvoll, die Tests nach dem Vorbild der Grundschulen mit einer übergeordneten Logistik auf Landesebene zu organisieren. Der Freistaat schiebe stattdessen die Umsetzung an die Kommunen ab, die dadurch vor einer Fülle an Problemen stehen könnten, so Buckenhofer. Vor allem würden Erwartungen bei den Eltern geweckt, die so schnell nicht zu erfüllen sind. Familienministerin Trautner hatte heute bekanntgegeben, dass nicht nur an Grundschulen, sondern auch in Kitas die sogenannten Lolli-Tests genutzt werden können. Der Freistaat bezahle solche PCR-Pooltests, so Trautner. Außerdem kündigte die Ministerin eine Corona-Testpflicht für ungeimpfte Kita-Mitarbeiter an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2021 22:00 Uhr