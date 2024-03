Städtetag fordert individuelle Lösungen für Elterntaxis

Berlin: Um gegen sogenannte Elterntaxis besser vorgehen zu können, sollen die Kommunen mehr Handlungsspielraum bekommen. Das fordert der Deutsche Städtetag. Zu viele Eltern würden ihre Kinder mit dem eigenen Auto bis zur Schultür bringen. Gleichzeitig laufen oder radeln andere Kinder mit ihren Schulranzen und Turnbeuteln dazwischen - das sei gefährlich, kritisierte Städtetagspräsident Lewe in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hier brauche es individuelle Lösungen, über die Städte und Gemeinden in Abstimmung mit den Schulen und Eltern am besten selbst entscheiden. Das könnten etwa temporäre Straßensperrungen sein. Lewe appellierte an Bund und Länder, der dafür notwendigen Novelle des Straßenverkehrsgesetzes zuzustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 13:00 Uhr